Inicia Festival de Documentales Santiago Álvarez

Para fomentar la apreciación del género y la creación a partir del diálogo sobre su historia, actuales tendencias y perspectivas, se celebrará desde hoy y hasta el próximo miércoles, en Santiago de Cuba, el XVI Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam.

Casi una veintena de obras de naciones como Chile, México, Venezuela España, Estados Unidos y Puerto Rico, competirán en ese certamen, que esta vez se dedica a la cinematografía africana y a personalidades de la cultura cubana.

El pintor Eduardo Roca (Choco), la Doctora Martha Cordiés, la poetisa Nancy Morejón y el director-fundador de la Televisión Serrana Daniel Diez, serán homenajeados en el encuentro.

Cintas sobre África bajo la dirección de notables figuras del séptimo arte como José Salvador Massip y el propio Santiago Álvarez, serán presentadas en el festival.

