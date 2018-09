Inauguran en Madrid muestra colectiva de pintores cubanos

Las artes plásticas y la música se entrelazaron para dejar inaugurada en Madrid una exposición colectiva de pintores cubanos, amenizada por un concierto de reconocidos músicos de la Isla.

Auspiciada por la Embajada de Cuba en España, la muestra, que se expone en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, está compuesta por trabajos de pintura, grabado y fotografía de artistas residentes a ambos lados del Atlántico.

Con un sinfín de exposiciones de gran éxito tanto en este país europeo como en la mayor de las Antillas, el público puede apreciar instantáneas de Jorge Luis Álvarez, Felipe Rouco y Raúl Perdomo.

En la presentación, la consejera cultural de la misión diplomática de La Habana en Madrid, Natasha Díaz-Arguelles, invitó a los espectadores a compartir y disfrutar dos manifestaciones artísticas muy arraigadas en su nación: la música y las artes plásticas.

