Inauguran en La Habana muestra personal de pintora Zaida del Río

La artista cubana Zaida del Río inaugurará hoy a las 7 de la tarde su exposición personal Todo empezó en la sorpresa en la galería Orígenes del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

La muestra, compuesta por 21 cuadros en óleo sobre tela, acrílico sobre tela y prácticas mixtas, fueron trabajadas en formatos grandes, dibujos hechos a carboncillo y mezcla de colores, lo cual le brinda una gran variedad visual.

Todo empezó en la sorpresa se expondrá hasta el 25 de noviembre, las obras están inspiradas en el universo masculino, las expresiones homoeróticas y la homosexualidad del ser humano, una temática que siempre estuvo dentro de las inquietudes creativas de la autora.

La destacada pintora Zaida del Río confesó, que la exhibición es un grito a favor a la equidad, un discurso visual que visibiliza al ser humano, liberándolo de las ataduras impuestas por la sociedad.

