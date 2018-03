Inauguran Feria del Libro en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba.- La primera secretaria del Partido en Pinar del Río, Gladys Martínez Verdecia, junto al ministro de Cultura Abel Prieto Jiménez inauguraron la XXVII Feria del Libro en esa provincia, en la que homenajearán a la promotora Haydeé Pérez García.

Durante la fiesta de las letras se dará cumplimiento a un programa que tendrá por sede a instituciones como el teatro Milanés, la galería Aldo Martínez-Malo, la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y la Asociación Hermanos Saíz.

Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura, además de felicitar a la prensa este 14 de marzo, elogió la apertura de la Feria Internacional de Libro en Pinar del Río, evento que califica de masivo con oportunidades para los autores lugareños.

El titular aseveró que la literatura pinareña está bien representada y elogió su nexo histórico con la obra de Cirilo Villaverde, en su novela Excursión a Vueltabajo.



