Inauguran en Bruselas exposición “Un viaje imaginario de Horta a La Habana”

Bruselas, Bélgica. – Una ilustrativa y hermosa exposición sobre la presencia del Art Nouveau en Cuba, titulada Un viaje imaginario de Horta a La Habana, fue inaugurada en el Museo Horta, en ocasión del Día Mundial del Art Nouveau 2018, que se celebra cada 10 de junio.

La muestra es el resultado de la colaboración entre dicho Museo, la Red Mundial de Art Nouveau (RANN según sus siglas en francés), la Vitrina de Valonia en La Habana y La Maison Autrique -primer edificio importante de Víctor Horta, reconocido como un elemento notable del patrimonio arquitectónico belga-; el proyecto cuenta con el patrocinio de la Región de Bruselas Capital.

La muestra, que presenta imágenes del fotógrafo belga Paul Louis destaca la hermosa presencia de ese estilo arquitectónico en la nación antillana, presente en diversos espacios como los Jardines de La Tropical e inmuebles de los municipios Centro Habana y Habana Vieja. La belleza del proyecto expositivo se potencia con obras elaboradas por niños cubanos en talleres creativos donde aprendieron técnicas y elementos del Art Nouveau, así como con las imágenes que ilustran su proceso de aprendizaje y participación.

La Jefa de la misión de Cuba ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y Misión ante la Unión Europea, Norma Goicochea Estenoz, al inaugurar la muestra destacó las excelentes relaciones de cooperación existentes entre instituciones cubanas y sus patrocinadores, lo que se evidencia en el Palacio del Segundo Cabo, la Vitrina de Valonia y el proyecto de historietas con creadores cubanos. Asimismo denunció el impacto negativo del bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a nuestro país, en la conservación del patrimonio arquitectónico nacional.

La cantante chilena Constanza Guzmán y el guitarrista Stéphane Wertz, ofrecieron un emotivo concierto en el que predominaron las canciones del Silvio Rodríguez, para el deleite de las autoridades y de los conocedores de este movimiento artístico.

El Museo radica en la casa privada y estudio de Víctor Horta, famoso arquitecto belga considerado como uno de los pioneros del Art Nouveau en la arquitectura.

Nota de la Embacuba Bélgica.

