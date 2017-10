Inaugurado el Crisol de la Nacionalidad (+Video)

Bayamo, Cuba. – El presidente de la Academia de Historia de Cuba, Doctor Eduardo Torres Cuevas, afirmó que para él es un gran privilegio inaugurar la vigésima edición del Evento Teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana, con la conferencia José Antonio Saco, Por una Cuba, cubana y no anglosajona.

Dijo que a ese pensador bayamés nacido hace 220 años, y máximo exponente en contra del anexionismo en Cuba, se dedica la XXIII Fiesta de la Cubanía, y además recordó que el Doctor Armando Hart, fue alma de la idea del Crisol.

Torres Cuevas, calificó al bayamés José Antonio Saco de hombre osado, culto, de temperamento fuerte, y citó su afirmación, Yo no inclinaré jamás mi frente ante las rutilantes estrellas del pabellón norteamericano.

Lo que sembró Saco y otros patriotas, fue no sólo el sentimiento, sino llevar al pensamiento el sentimiento de ser cubanos, destacó Torres Cuevas.

