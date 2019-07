Inaugurada la Fiesta del Aliñao

La segunda edición de la Fiesta del Aliñao, fue inaugurada por su creador el cantautor Raúl Torres, en la Casa de la Nacionalidad Cubana, en Bayamo, y agradeció el apoyo del Partido, el Gobierno, y la Empresa de la música Sindo Garay.

Raúl Torres y artistas invitados cantaron en la apertura, se presentó el disco Los Amores del Diablo Ilustrado, del trovador Fidel Díaz, y Lynn Milanés actuó en el Video Bar Sindo Garay.

Esta noche, en la Escuela de Comercio en Bayamo, ofrece un concierto Pancho Amat y Su Cabildo del Son, en tanto Willian Vivanco, se presenta en el Teatro Manzanillo, y Olguita y Jesús, en la Casa de la Trova de esa ciudad costera

El inicio de la segunda Fiesta del Aliñao, comprendió el desenterramiento de una botella de esa bebida, que permaneció un año bajo tierra en los Jardines de la Casa de la Nacionalidad Cubana, en Bayamo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.