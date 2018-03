Honran a personalidades de la cultura

Granma, Cuba.- La XI Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura, que abre sus puertas mañana en Bayamo, incluirá trabajo en talleres teóricos, conferencias y homenajes a personalidades de la cultura.

En el cementerio de Bayamo, los asistentes le rendirán tributo a los músicos Sindo Garay, Salvador Alarcón y Carlos Puig Premión, al escritor Bladimir Zamora, y en la necrópolis de Manzanillo a Carlos Puebla, cantor de la Revolución cubana.

Una feria de Patrimonio inmaterial, y la exposición De Cuba traigo un cantar, relacionada con Carlos Puebla y Sindo Garay, en el museo municipal de Manzanillo, comprende la XI Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura.

La apertura mañana de esa cita la hará el Doctor Jesús Gómez Cairo, en el bayamés Teatro 10 de Octubre, con la Conferencia El Museo Nacional de la Música, rescate, plasmación y difusión del patrimonio musical cubano.

