Homenajean a Eusebio Leal en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba.- En el contexto de la Feria del Libro en Pinar del Río, en el Teatro Milanés de la capital vueltabajera, fue homenajeado el doctor, Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad, gesto que el eminente orador agradeció públicamente.

Durante la ocasión fueron presentados varios títulos de la autoría de Eusebio Leal, a cargo de Juan Carlos Rodríguez y Mario Cremata, este último director de la editora Boloña de donde proceden Eterna sapiencia, Fiñes y La Luz sobre el espejo.

Durante su intervención la sala Milanés de Pinar del Río, a donde acudieron las máximas autoridades de la provincia, Eusebio Leal Spengler se refirió a la Feria del Libro como la obra que la Revolución hizo posible para llevar la lectura a todos.

El Historiador de la Ciudad elogió la interpretación de la orquesta de conciertos de la Escuela de Artes y recibió un óleo que atesora un paraje del valle de Viñales.

