Homenaje a la reina de la música campesina cubana

El programa cultural Confesiones entre puentes, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, tendrá como invitado, el 22 de junio, a las 4 de la tarde, en la sede de la UNEAC matancera, al locutor Fernando Guardado, en homenaje al aniversario 90 de Celina González.

En esta ocasión, Rodríguez Sosa conversará con el reconocido animador de programas de la radio y la televisión nacionales, quien por casi cuatro décadas condujo el espacio Palmas y cañas.

En Confesiones entre puentes, que también reconocerá la declaración del Punto Cubano como Patrimonio de la Humanidad, se comentará el libro Con diez que se quieran bien, acercamientos a la actual décima escrita cubana­.

Como es habitual en este encuentro participarán el doctor Ercilio Vento, Historiador de Matanzas, el arquitecto Ramón Recondo Pérez, y el locutor Jorge Alberto Martí­nez.

