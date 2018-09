El Centro Provincial del Libro en Camagüey rindió homenaje a la poetisa cubana recientemente fallecida, Carilda Oliver Labra, por su contribución a la literatura cubana.

En la céntrica Plaza Maceo, de la ciudad agramontina, se escucharon poemas de Carilda y del español Federico García Lorca, a quien también se recordó, en el aniversario 120 de su natalicio.

El homenaje a la novia de Matanzas incluyó la presentación de su título de poemas Desnuda y para siempre, que vio la luz el pasado año por intermedio de la editorial agramontina Ácana, y la presentación de audiovisuales sobre la vida de la destacada poetisa.

Carilda, Premio Nacional de Poesía y Literatura, reconocida por su quehacer artístico en las letras cubanas, hispanoamericanas y especialmente en su natal Matanzas, a la que tanto entregó, falleció a los 96 años de edad.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.