Homenaje de concierto y fonograma

Santiago de Cuba, Cuba.- Un concierto de homenaje al músico puertorriqueño Rafael Hernández tendrá lugar en la Sala Dolores, de Santiago de Cuba, el próximo 4 de julio como parte de la edición 38 del Festival Internacional del Caribe.

De acuerdo con los organizadores, se propone el lanzamiento de un disco consagrado al compositor boricua por el septeto Ecos del Tivolí, cuya producción estuvo a cargo de los Estudios Siboney, de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales en la urbe.

El fonograma corresponde al sello BisMusic y en su realización tomaron parte los productores Jorge Luis Pujals y José Manuel García, con el reconocido ingeniero Máximo Espinosa en la masterización.

Con 13 piezas musicales de diversos géneros, el disco incluye también las voces de los cubanos Beatriz Márquez, Leo Vera y Juan Guillermo Almeida, así como Pancho Amat y la emblemática Conga de los Hoyos.

