Homenaje a Guillén en La Habana

Con la instalación de una tarja conmemorativa, en el monumento dedicado a Nicolás Guillén emplazado en la capitalina Alameda de Paula, el Poeta Nacional de Cuba fue homenajeado por el aniversario 117 de su natalicio.

Mi generación conoció la importancia del poeta, del artista y del hombre sensible y humano que fue, aseguró en la cita el doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad.

El intelectual expresó también que su presencia en la Alameda subraya la importancia que Guillén dio a La Habana, y destacó que actos como el ofrecido, son parte de las pequeñas cosas que se pueden hacer para evitar que algo tan espectacular como La Habana, se pierda.

El programa conmemorativo, organizado por la Fundación Nicolás Guillén y otras importantes instituciones culturales del país, acogerá la presentación y venta de títulos, lecturas de poesía, y una exposición de artes plásticas, entre otras actividades.

