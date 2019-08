Homenaje a Formell por todo lo que hizo en vida

La Habana, Cuba. – Un maratón de música y alegrías colmó este lunes la avenida de 23 en La Habana para sellar con broche dorado el 1er. Festival Internacional de la Timba, dedicado a salvaguardar el legado del bajista, arreglista y compositor Juan Formell.

El inédito recital culminó con la presentación de la orquesta Los Van Van, fundada por el Maestro Juan hace medio siglo, cuyas huellas no solo marcaron una época musical, sino que definieron la identidad de la cultura popular en esta Isla para siempre.

De acuerdo con su hijo Samuel, lo más importante del evento, además de homenajear a Juan Formell, es unificar a las agrupaciones herederas de su legado para defender nuestra música y mantenerla en un nivel muy alto.

Entre conmovedoras dedicatorias se sucedieron por más de seis horas- sin pausa- destacadas agrupaciones que cultivan la timba, para cantar junto al pueblo al cronista de la música cubana.

El mega concierto dedicado a Juan Formell, inició luego de la develación de una tarja en la esquina de 23 y P, que inmortaliza la primera presentación del Maestro junto a su orquesta, hace 50 años, en ese sitio de La Habana.

Nacía así una leyenda cubana de todos los tiempos, reza la placa, descubierta por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y el actual director de los Van Van, Samuel Formell.

Familiares, amigos y seguidores del Maestro Juan, protagonizaron las tres jornadas del Festival de la Timba, donde concurrieron sesiones teóricas, muestras fotográficas y presentaciones musicales para recordar al bajista y perpetuar los géneros resultantes de sus experimentos sonoros: el songo y la timba.

Consolidar un evento que potenciara ese tipo de música fue quehacer de Juan Formell por muchos años, y hoy, aunque no está físicamente, la iniciativa florece gracias a su empeño.

