Holguín listo para la Fiesta de la Cultura Iberoamericana

Holguín, Cuba. – Más de 15 naciones y 200 participantes llegarán a la XIV Fiesta de la Cultura Iberoamericana, prevista del 24 al 30 de octubre en la ciudad de Holguín, anunciaron sus organizadores.

Precisaron que en esta edición los asistentes contarán con exposiciones, talleres de creación, conferencias y conciertos sobre la cultura e identidad de la región.

De acuerdo con Eduardo Ávila, director de la Casa de Iberoamérica, uno de los principales atractivos del encuentro es el Congreso Iberoamericano de Pensamiento, que reunirá a prestigiosos intelectuales del continente.

Eduardo Ávila ponderó la importancia de la cita, como cada año en Holguín, para reforzar los valores culturales de las naciones y rememorar el arribo de Cristóbal Colón a la Bahía de Bariay el 28 de octubre de 1492 y el encuentro de los dos mundos.

