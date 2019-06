Hemingway en Cuba, una nueva página en su huella

La Habana, Cuba. – Con la presentación de los avances de la más reciente antología de cartas de Ernest Hemingway, concluye hoy en La Habana, el XVII Coloquio Internacional dedicado a ese escritor norteamericano.

A cargo de la especialista estadounidense Sandra Spainer, el panel da cierre a las jornadas teóricas del evento iniciado el 20 de junio en saludo al aniversario 93 de su primera publicación titulada Fiesta y el 90 de la emblemática Adiós a las Armas.

Durante el Coloquio Internacional dedicado al prominente escritor, galardonado con el Premio Nobel, se abordó su impacto en la literatura actual y el humor presente en su obra poética, sobre todo la referida a su época como reportero de prensa.

La presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Gladys Collazo, resaltó que la cita, desarrollada en La Habana cada dos años, contribuye a la preservación del legado de Hemingway.

