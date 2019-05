Haití y Cuba unidas en el arte y la amistad

La imponente proyección escénica y el empaste exquisito de las voces estremecen a quienes asisten a sus actuaciones, cualesquiera que sean, no pueden quedar impasibles ante un espectáculo singular.

Se trata de Desandann, agrupación vocal integrada en Camagüey por artistas descendientes de haitianos, quienes hace 5 lustros decidieron unirse para investigar, defender y exponer al mundo, las raíces, costumbres y tradiciones de ese pueblo hermano.

Son 11 las voces que forman el grupo, todas capaces de desdoblarse en solistas, danzantes o percusionistas a la hora de presentar un repertorio con obras de diversos estilos, géneros y sonoridades.

Amén del siempre cálido respaldo del público seguidor de su quehacer musical, la calidad interpretativa de Desandann ha sido validada igualmente por la crítica especializada y la obtención de galardones nacionales e internacionales.

