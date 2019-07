Habana Abierta en escenarios cubanos

La Habana, Cuba. – Años de ausencia en escenarios cubanos y tras cada concierto descubren que su música no se ha ido, hoy, miles de jóvenes tararean las canciones de la agrupación Habana Abierta como en la década del 90.

Expresó Alejandro Gutiérrez, integrante del proyecto, que la acogida durante el Festival de Cine de Gibara y luego en el concierto en el centro El Sauce de La Habana, se debe a que la esencia es la misma a pesar de los años.

Hemos cambiado la apariencia, pero la esencia sigue siendo la misma, somos mayores pero las ganas de crear y de transmitir continúan, somos una agrupación cubana que recuerda sus raíces, y el público lo nota, dijo Gutiérrez.

Desde su surgimiento, Habana Abierta apostó por la diversidad, la unificación de tendencias diferentes, por lo cual cada integrante posee proyectos propios, compone sus letras, entonces la agrupación se convierte en punto de convergencia de talento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.