Guantánamo celebrará su II Bienal de Oralidad saltapalabra

Compañías teatrales cubanas de renombre y defensoras del arte de la narración oral alternarán escenarios en Guantánamo durante la Bienal Saltapalabra, que en su segunda edición, del 19 al 23 de septiembre, invitará a reflexionar sobre la oralidad y sus vertientes.

La cita convocó al grupo santiaguero Macubá, al holguinero Palabras al Viento, a Catalejo de cuentos, de Camagüey, y destacados colectivos de la provincia anfitriona, como Lengua Suelta, de Baracoa, y La Barca, de la urbe guantanamera.

El nuevo capítulo se distinguirá con la presencia de la Premio Nacional de Teatro, Fátima Patterson, directora del Estudio Teatral Macubá y de la Bienal de Oralidad de Santiago de Cuba.

Durante las cuatro jornadas el cronograma abarcará funciones, tertulias, recorridos culturales e intercambios teóricos como el Coloquio Dueños de la Palabra.

