Guantánamo acogió nuevamente con goce subsede de Boleros De Oro

Dos agradecidas noches de conciertos y descargas en Guantánamo desplegaron este fin de semana lo mejor de la canción romántica local y mostraron el relevo asegurado en las nuevas generaciones de intérpretes, durante el capítulo provincial del trigésimo Festival Boleros de Oro.

En la Sala de Conciertos y el patio de la casona de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de esa urbe, las veladas devinieron fina opción para celebrar el Día de los Padres en familia.

Protagonizaron los recitales el local Quinteto La luz, dirigido por el laudista Jesús Fernández, agasajado en la cita; ganadores del concurso Bolero Joven, y entre los invitados el solista Freddy Vera, de prestigio en escenarios nacionales.

También actuaron y fueron ovacionados excelentes tríos guantanameros e imprescindibles interpretaciones de José Luis Fernández Taquechel y Paula Villalón, organizadora del Festival.

