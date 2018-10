Guantanameros premiados en Concurso y Grand Prix de Danza

Yoel González Rodríguez, director de la compañía Médula, de Guantánamo, resultó ganador en el Concurso de Danza del Atlántico Norte Codanza y Grand Prix Vladimir Malakhov, celebrado en Holguín.

El galardón fue compartido con Norge Cedeño, premiado por la puesta de Isla-escena del crimen, interpretada por Thais Suárez, de la compañía Other Side, de La Habana, mientras que el Grand Prix, en esta ocasión quedó desierto por decisión del jurado.

El plato fuerte de las actividades del Malakhov, fuera de los escenarios, fue el taller de creación e improvisación Espacio público, plataforma para bailarines, a cargo de Yoel González.

Tras una semana de intercambio de estilos, experiencias entre maestros, coreógrafos y bailarines, el Grand Prix Vladimir Malakhov concluyó con más de 90 participantes de Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Italia, Francia y España, como muestra del alto nivel del evento.

