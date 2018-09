Grupo de rock Blondie dará dos conciertos en La Habana en 2019

La Habana, Cuba. – El emblemático grupo de rock estadounidense Blondie anunció que dará dos conciertos en La Habana, en los que participarán los músicos cubanos Alain Pérez, David Torrens y el grupo Síntesis.

Blondi anunció que dará dos conciertos durante su visita del 14 al 18 de marzo de 2019. La revista Rolling Stone ha sido la encargada de dar la noticia, agregando que el nombre de la histórica cita será Blondie in Havana. Esta propuesta consistirá, entre otras cosas, en dos conciertos en el Teatro Mella de La Habana, en los que repasarán la carrera del grupo.

El baterista de Blondie, Clem Burke, dijo que la banda creada en los 70 por la cantante Debbie Harry y el guitarrista Chris Stein ha experimentado por años con sonidos caribeños en canciones como “Rapture” y “The tide is high” y que siempre les ha encantado la música cubana.

Tomado de Cubadebate

