Grupo Extraño Corazón se presenta en Bayamo

El grupo de rock Extraño Corazón se presenta hoy a las 9 de la noche en la Pérgola, espacio ubicado en la ciudad granmense de Bayamo, como parte de una gira nacional por los 25 años de la agrupación.

Acompañados de músicos de primer nivel en la escena cubana, todos nuevos y viejos amigos de la banda, realizarán la presentación bajo el nombre Náufrago´s Tour, dando promoción a su cuarta producción discográfica, Confesiones de un náufrago.

Lisandra Hechavarría Hidalgo, comunicadora de la Empresa Comercializadora de la Música en Granma, informó que el público tendrá la posibilidad de adquirir discos de la agrupación, los cuales estarán a la venta durante las presentaciones.

Auspiciados por el Instituto Cubano de la Música y el apoyo de otras agencias de producción artística, la gira continuará en el Callejón de los Milagros, en Holguín, además incluye a las provincias de Santa Clara y Ciego de Ávila.

