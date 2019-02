La Habana, Cuba. – Los Premios Oscar, sin dudas los más promocionados por la industria del entretenimiento fílmico, se acaban de hacer públicos en Estados Unidos y como en otras ocasiones con sorpresas inesperadas.

La primera fue la selección de Green Book como mejor película superando a la favorita Roma, que cargó con la distinción de mejor cinta extranjera, mientras el mexicano Alfonso Cuarón se llevó la estatuilla al mejor director.

En el apartado de mejor actor el premio fue para Rami Malek por su desempeño en Bohemian Rhapsody, mientras la mejor actriz recayó en Olivia Colman por The Favourite, en roles secundarios el mejor actor de reparto es Mahershala Ali y Regina King cargó con la mejor actriz de reparto.

Otros Premios Oscar fueron en mejor película animada para Spider-Man: Into the Spider Verse y el corto animado Boe se llevó el galardón en esa categoría, mientras en los documentales fueron Free Solo y Period. End of Sentence.

La canción original premiada fue Shallow – A Star is Born, mientras en la categoría de mejor mezcla de sonido, Bohemian Rhapsody se fue con la estatuilla.

Relación completa de ganadores del Oscar

Mejor película

Green Book

Mejor director

Alfonso Cuarón – Roma

Mejor actor

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Mejor actriz

Olivia Colman – The Favourite

Mejor actriz de reparto

Regina King, If Beale Street Could Talk

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali – Green Book

Mejor película extranjera

Roma – México

Mejor cinematografía

Roma – Alfonso Cuarón

Mejor edición de sonido

Bohemian Rhapsody

Mejor mezcla de sonido

Bohemian Rhapsody

Mejor edición fílmica

Bohemian Rhapsody

Mejor documental

Free Solo

Mejor maquillaje y peinado

Vice

Mejor diseño de vestuario

Black Panther

Mejor diseño de producción

Black Panther

Mejor película animada

Spider-Man: Into the Spider Verse

Mejor corto animado

Bao

Mejor corto documental corto

Period. End of Sentence.

Mejores efectos visuales

First Man

Mejor cortometraje

Skin

Mejor guión original

Green Book

Mejor guión adaptado

BlackkKlansman

Mejor banda sonora original

Black Panther

Mejor canción original

Shallow – A Star is Born

