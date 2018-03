En Granma, Festival Itinerante de Cine Comunitario

Al serrano municipio de Buey Arriba llegan este martes los delegados al 5º Festival Itinerante de Cine Comunitario, que auspicia el centro provincial de esa manifestación artística en Granma.

En la jornada se realizarán actividades culturales y deportivas a cargo de instructores y promotores comunitarios en los sitios Los Copales, Tinima, Centro Mixto, Buey Arriba y San Pablo de Yao, y comenzará la programación del Cine Móvil.

La inauguración del Festival Itinerante de Cine Comunitario se inaugurará de forma oficial en la noche, en el Cine Ataque a Bueycito, en Granma; en tanto mañana se ofrecerá la Conferencia 25 aniversario de la Televisión Serrana, en la Sala de Video de San Pablo de Yao.

En la cita, la cineasta y realizadora Magda González Grau presentará su filme cubano ¿Por qué lloran mis amigas?, y ofrecerá un taller de guión cinematográfico.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.