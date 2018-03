En el Gran Teatro de La Habana: La magia de los estilos

La Habana, Cuba.- El Ballet Español de Cuba presentará la obra La magia de los estilos los días 16, 17 y 18 de marzo en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Eduardo Veitía, director de la compañía, dijo que con la nueva presentación pretenden hacer un recorrido por las más puras tradiciones danzarias ibéricas.

La magia de los estilos combina armoniosamente gestos, danza, emoción de variados estilos del baile español con sus atributos más característicos, como son abanicos, castañuelas, capas y mantones.

El Ballet Español de Cuba es una agrupación danzaria fundada en 1987, en La Habana, que ha obtenido innumerables éxitos, tanto nacional como internacionalmente, y es reconocida como la máxima expresión del género en el país.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.