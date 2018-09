Gira de acosta danza por Austria, Grecia y Reino Unido

Acosta Danza, compañía que dirige el bailarín cubano Carlos Acosta, se presentará en Austria, Grecia y el Reino Unido, del 22 de septiembre al 5 de octubre.

La gira internacional llevará a los escenarios europeos un programa integrado por reconocidas piezas del repertorio de la compañía, entre ellas De punta a cabo, coreografía sobre la original de Alexis Fernández (Maca), y Rooster, de Christopher Bruce, con música de los THE ROLLING STONES.

También se presentarán 2 duetos creados por el belga Sidi Larbi, así como la reposición de Carmen, versión de Carlos Acosta de una famosa novela, con música del francés Bizet.

El colofón de las presentaciones de la gira por Austria, Grecia y Reino Unido, será la actuación de Carlos Acosta y la compañía Acosta Danza en el Royal Albert Hall de Londres, en la celebración de los 30 años en la danza del reconocido bailarín cubano.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.