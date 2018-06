Gilberto Santa Rosa ofrecerá concierto en Varadero

La Habana, Cuba. – El reconocido cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa actuará en Varadero el próximo 14 de julio en el Festival Josone Jazz & Son, que se desarrollará en el famoso balneario cubano.

El Josone Varadero Jazz & Son es organizado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, la Agencia de Representaciones Artísticas Musicuba, la Agencia de Turismo Cultural Paradiso, y la Empresa extrahotelera Palmares.

Issac Delgado, destacado músico cubano y director artístico del evento, ha confirmado la presencia del Septeto Santiaguero, Ernán López-Nussa, Gente de Zona, los Muñequitos de Matanzas, Osaín del Monte, Dayme Arocena y Yissy García entre otras reconocidas figuras.

Esta gran fiesta intenta ubicar al mayor balneario del país también como un destino cultural, tal y como sucedió en los años 70 y 80 del pasado siglo, de ahí el esfuerzo porque Varadero se convierta en la sede por excelencia de relevantes artistas de la escena musical latina.

Gilberto Santa Rosa, también proyecta ofrecer un concierto en La Habana el 16 de julio.

