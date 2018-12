Gilberto Santa Rosa y Leoni Torres graban videoclip en Cuba

La Habana, Cuba. – El conocido músico puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, viajó a Cuba para grabar un videoclip junto al cantante cubano Leoni Torres, donde ambos interpretan la canción No puedo parar.

Leonis Torres compartió en su cuenta en la red social Instagram detalles de la estancia a la isla del boricua hace unas jornadas atrás, quien viajo para la grabación, ocasión en que intercambió con los hijos y la esposa del cubano.

Ayer durante la grabación del video “No puedo parar”. Nos queda este bonito recuerdo aunque el pequeño Samuel no quería fotos. Gracias a este gran ser humano que nos demuestra que cada día tenemos que aprender mucho más, dijo Torres en su cuenta de Instagram.

No puedo parar es una pieza cantada a dúo por Gilberto Santa Rosa y Leoni Torres y que se está abriendo espacio en las emisoras de radio y sitios en Internet.

