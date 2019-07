Gibara honra el arte y la industria del cine cubano

Gibara, Cuba. – Participantes en el Festival Internacional de Cine de Gibara preparan su hasta luego a la sede, tras varias jornadas de encuentro y homenaje a los hacedores del cine cubano en los 60 años del ICAIC.

Los foros teóricos abarcaron desde los desafíos del milenio a nuestra cinematografía, innovación tecnológica y sus oportunidades para el audiovisual o el cine iberoamericano en la visión de sus realizadores, hasta la impronta femenina en nuestras pantallas y el liderazgo institucional.

Con la hospitalidad de los gibareños y el impacto popular del programa de música, exposiciones gráficas y puestas escénicas, el festival hace honor a su fundador, Humberto Solás, y a toda la cultura cubana.

La cita fílmica de Gibara cierra hoy con los premios Lucía a las mejores obras, uno honorífico al boricua Benicio del Toro y el esperado concierto de clausura con Habana Abierta y Cimafunk.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.