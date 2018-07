Gibara abre sus plazas al cine y todas las artes

Los creadores Enrique Pineda Barnet, Mirtha Ibarra y Salvador Wood recibieron sendos premios Lucía honoríficos del Festival Internacional de Cine de Gibara, cuya XIV edición fue inaugurada en la sala Jibá de esa sede.

Tras el desfile de apertura, la gala inaugural contó con presencia de autoridades políticas y de gobierno del territorio, así como directivos del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y una representación del pueblo gibareño.

Cerca de la medianoche, los vitales versos y melodías de Silvio Rodríguez, gratificaron sueños y añoranzas de quienes colmaron la Plaza Da Silva, escenario imprescindible en el programa multicultural de la cita.

El Festival de Gibara inicia la proyección de más de 40 obras en concurso y anuncia el concierto Homenaje a Subiela, del compositor Osvaldo Montes.

(Visited 1 times, 18 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.