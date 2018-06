Gente de Zona y Laura Pausini en la Ciudad Deportiva de La Habana

La Habana, Cuba. – Organizado por el Ministerio de Cultura, ARTEX y el Instituto Cubano de la Música tendrá lugar el próximo martes, a las 09:00 de la noche, en los terrenos de la Ciudad Deportiva en La Habana, el concierto del dúo reguetonero Gente de Zona con la italiana Laura Pausini como invitada especial.

Los organizadores precisan que la entrada a la población será gratuita y el acceso será por las puertas de las calles Primelles y de Santa Catalina, al tiempo que se garantizarán puntos de venta de refrescos, agua y alimentos.

Será ésta la primera actuación en Cuba de la cantante italiana, quien anunció en las redes sociales: Llevo veinticinco años soñando con este momento.

Los seguidores de Gente de Zona y Laura Pausini aguardan en particular su interpretación del tema Nadie ha dicho, cuyo video musical ha registrado más de 26 millones de reproducciones en el canal Youtube en los últimos tres meses.

