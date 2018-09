Sobre el Generalísimo versará la sabatina de Fresa y Chocolate

El vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba, Yoel Cordoví Núñez, disertará sobre Máximo Gómez, este sábado, a las dos de la tarde, en el habitual espacio La Sabatina de Fresa y Chocolate, en La Habana, encuentro que dirige el historiador Ernesto Limia.

Del Generalísimo y de su consagración a la batalla por la libertad y la justicia de Cuba se intercambiará también en la cita; además podrá adquirirse el libro Máximo Gómez. Utopía y realidad de una República.

El Doctor en Ciencias Históricas, Yoel Cordoví Núñez, ha escrito Liberalismo, crisis e independencia en Cuba, y Máximo Gómez, tras las huellas del Zanjón, entre otros.

La Sabatina de Fresa y Chocolate en La Habana reserva también para el sábado a las dos de la tarde la presentación del coro de cámara Exaudi, que dirige la maestra María Felicia Pérez.

