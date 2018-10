Ganó Ecos del Tivolí Premio Cubadisco

El Septeto Ecos del Tivolí se alzó con el Premio Cubadisco 2018 en la categoría Tradiciones soneras, por el CD “Tributo a Rafael Hernández”.

La información vía correo electrónico, llegó por Gabriel Soler, promotor cultural y coordinador general del disco, quien destacó el significado del éxito tanto para Santiago de Cuba como para Puerto Rico.

El Septeto Ecos del Tivolí presentó en la Sala de Conciertos Dolores, el “Tributo a Rafael Hernández”, en una velada inolvidable con varias figuras puertorriqueñas, la intuición de muchos los llevó a pronosticar el triunfo del conjunto en el prestigioso festival.

El CD lo integran 13 temas del genial compositor borinqueño, Rafael Hernández, o El Jibarito como también se conoce al prolífero autor de la vecina isla caribeña, quien al morir a los 74 años de edad, ya había legado a su país y al mundo un tesoro musical de incalculable belleza.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.