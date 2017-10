Bayamo, Cuba. – En la Plaza donde hace 149 años se estrenó la letra del Himno Nacional, se rememora el acontecimiento con la gala por el Día de la Cultura Cubana, en la que se cantará La Bayamesa de Céspedes, Fornaris y del Castillo, nuestra primera canción romántica.

La Bayamesa de Sindo Garay la interpretará Mundito González, y actuarán Corina Mestre y Alden Knight, el Grupo Rumbata de Camagüey, la compañía Codanza de Holguín, el Conjunto Folclórico Nacional, solistas y actores de Bayamo.

En la noche, como cierre de la Fiesta de la Cubanía, en la Escuela de Comercio de Bayamo actuarán la Orquesta Feeverson de Granma e Isaac Delgado y su grupo.

La víspera, en Bayamo se inauguró la exposición Jinete de Luz, del Premio Nacional de Artes Plásticas, Nelson Domínguez, dedicada a Fidel y la cual consta de 22 obras de mediano y gran formato vinculadas al líder histórico de la Revolución.

