Gala por el 26 de Julio en Bayamo

Granma, Cuba. – Del Moncada al Porvenir se denomina la gala cultural por los 66 años de la gesta del 26 de Julio, que se ofrece esta noche en el Teatro Bayamo de la capital de Granma, sede de las actividades centrales de Cuba por el Día de la Rebeldía Nacional.

La gala estará a cargo de artistas de Granma e invitados de otras provincias como Mundito González, nacido en Bayamo, Eduardo Sosa, las granmenses Mariela y Doris Stevens, Margarita Alarcón, Julio González y Magda Beatriz Rivera.

Las compañías de Danza Codanza y Biendanza, la Banda de Conciertos de Manzanillo, el Grupo Entre Cuerdas, la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo y artistas de las Artes Escénicas de Granma, integran el elenco de la gala por el 26.

Música, danza, textos y coreografías alegóricas a los asaltos a los Cuarteles Moncada y Céspedes, incluye la Gala Cultural por esa efeméride esta noche en Bayamo.

