Gala por aniversario 55 de la EGREM

La gala La música nos une, tendrá lugar el día 25 de mayo en el Teatro Karl Marx, por el aniversario 55 de la EGREM, y como parte de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2019.

Populares agrupaciones e intérpretes conforman el espectáculo, entre los que se encuentran Buena Fe, Cimafunk, David Torrens, Eduardo Sandoval, El Niño y la Verdad, Frank Fernández, Frasis, Haila María Mompié, Harold Merino e Ivette Cepeda.

La disquera obtuvo 15 lauros y tres premios especiales, de 31 nominaciones que tuvo para el concurso Cubadisco 2019, cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado 18 de mayo.

Esta feria musical, recibió cerca de 200 discos para concurso, y se nominó un total de 150; culminará el 26 de mayo con un gran concierto en la Avenida Carlos III, a las seis de la tarde.

