Fotografía en Cuba; un panorama de cien imágenes

La Habana, Cuba. – El viernes abrirá en el Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana, la exposición antológica de fotografía cubana La imagen sin límites, una selección de cien imágenes captadas por 50 artistas, con la curaduría de Rafael Acosta de Arriba.

Como reconoce el ensayista, poeta y crítico de arte, preparar ese compendio resultó muy difícil, a fin de mostrar un panorama del desarrollo de la fotografía en nuestro país desde su llegada en 1840 -poco después de su invención- hasta la actualidad.

Treinta y cinco años después de otra exposición antológica en el Museo Nacional de Bellas Artes se ofrecerá una nueva mirada al devenir del arte fotográfico en Cuba, ahora con aires postmodernistas y una nueva visualidad.

A propósito de la exposición La imagen sin límites se presentará un catálogo que hace un recorrido por los momentos más relevantes de la fotografía en la isla.

