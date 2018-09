Formell y Van Van, embajadores latinos

La prensa internacional destaca que el Instituto Latino de la Música nombró como Embajadores Culturales a Juan Formell y los Van Van; así, el Tren de Cuba, se convierte en la primera orquesta en el mundo que recibe tan especial distinción.

Fundada en 1969 por los maestros Juan Formell (director fundador), César Pupy Pedroso, Changuito, Pedrito Calvo y otras estrellas de la música cubana, los Van Van han nutrido la banda sonora de la vida de los cubanos por casi medio siglo

Esa agrupación de música popular bailable buena y auténtica ha merecido múltiples premios internacionales, entre ellos el Grammy americano en su edición 46 (por el álbum Van Van is here), y 5 nominaciones al Grammy Latino.

Samuel Formell, su actual director, declaró en un video que ya circula en las redes sociales que agradecía al Instituto Latino de la Música por pensar en Van Van como embajadores.

