Folclórico Nacional celebra Día de la Cultura Cubana

Como parte de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana, el Conjunto Folclórico Nacional se presentará el próximo sábado, a las 8 y 30 de la noche, en el Teatro Lázaro Peña, de la Central de Trabajadores de Cuba.

El espectáculo anuncia danzas, cantos y toques de raíz yoruba, como las coreografías Eshu, Canasta, Babalú Ayé, Oggún Adda y Ayabba, y de la cultura carabalí se ofrecerá un fragmento de Abakuá.

También subirán al escenario del teatro Lázaro Peña algunas de las expresiones más populares de la música y el baile popular de nuestro país, con las obras Danzón, Mambo, Chachachá; Iroko; Pilón Con Son; Echa Pa Cá La Rumba y Carnavaleando.

El Conjunto Folclórico Nacional -bajo la dirección de Manolo Micler- estará representado además en el evento Danzan-2, que se realizará en la ciudad de Matanzas del 19 al 22 de este mes.

