Finaliza festival veraniego de cine en Cuba

Con el fin del verano en Cuba, culmina este domingo un festival audiovisual en todos los cines del país, que exhibió nuevas películas de varias nacionalidades y épocas a lo largo del archipiélago caribeño.

Mediante 43 ciclos se mostraron temáticas y géneros de interés para diversos públicos. Para el infantil, las ofertas incluyeron tandas de películas en tecnología tridimensional en el cine Charles Chaplin, en La Habana.

En el horario de proyección de obras para mayores, llamaron la atención distintos ciclos sobre: temática erótica en largometrajes latinoamericanos; mitos del oeste; bucaneros, corsarios y piratas, y cines japonés actual y argentino.

Otro de los platos fuertes del verano fue el estreno de la cinta cubana Sergio y Serguei, tras ganar el Premio del Público en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y en el Festival de Cine Latino de Toulouse, Francia.

