Filme cubano representará a Cuba en los Oscar

El largometraje Sergio-Serguei representará a Cuba en los premios Oscar en Estados Unidos, y Goya, en España, confirmó el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

El filme de ficción, de Ernesto Daranas, aspira a ganar una nominación en la categoría de mejor película de hablano inglesa, en los lauros otorgados por la academia norteamericana de cine; y a la vez pretende ser candidata a los premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, como mejor película iberoamericana.

La cinta obtuvo recientemente el Premio del público a la mejor historia de Centroamérica y el Caribe en el VII Festival Internacional de Cine de Panamá y el Premio al Mejor Guion en el Havana Film Festival, de Nueva York.

Dentro de España, la película cubana Sergio-Serguei conquistó el Signis y el galardón del Jurado Joven a la Mejor Película en el Festival de Cine de Málaga.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.