Filme cubano Esteban en Festival de Cine de San Salvador

El realizador cubano Jonal Cosculluela, disertará sobre la producción de su aclamada película Esteban, como parte del Festival Internacional de Cine Suchitoto-2019, de El Salvador.

Cosculluela y la productora de la multipremiada cinta, Maritza Ceballo, dialogarán con el público salvadoreño sobre el proceso para la filmación de una de las películas cubanas más premiadas de esta década.

Con mucho de autobiográfico, el largometrje Esteban, trae un mensaje al Festival Internacional de Cine Suchitoto, que Cosculluela también quiere transmitir en su conferencia Anatomía de la producción de cine: todo éxito pasa por ser auténtico y creer en uno mismo.

Adelantó el realizador cubano Jonal Cosculluela, que prepara actualmente un filme sobre el genio cubano Claudio José Brindis de Sala, un violinista negro que tuvo gloria y dinero, y murió en Argentina solo, en la calle y de hambre.

