Filme cubano clausurará Festival de Cine de Biarritz

La película cubana Guantanamera, de los realizadores Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, clausurará la venidera edición del Festival de Cine de Biarritz, celebrado cada año en esa ciudad balneario del suroeste de Francia.

El filme será proyectado el 29 de septiembre durante la ceremonia de clausura, en la cual también tendrá lugar la entrega de galardones del evento.

Guantanamera vio la luz en el año 1995, de la mano de dos grandes figuras del cine cubano, Gutiérrez Alea y Tabío, y contó con un elenco de reconocidos actores como Mirta Ibarra, Jorge Perugorría, Luis Alberto García, entre otros.

La película protagonizará el cierre del Festival de Biarritz, un evento dedicado al cine latinoamericano que se desarrolla desde hace 26 años e incluye una competencia en las categorías de largometraje, cortometraje y documental.

