Filme cubano en carrera por premios Óscar y Goya

El largometraje Sergio y Serguei representará a Cuba en los premios Óscar, en Estados Unidos, y en los Goya, en España, informó el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC.

El filme de ficción, con guión y dirección de Ernesto Daranas, aspira a ganar una nominación en la categoría de mejor película de habla no inglesa, en los lauros otorgados por la academia norteamericana de cine.

Este largometraje pretende ser candidata además a los premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, como mejor película iberoamericana.

La obra cuenta con las actuaciones de Tomás Cao, Héctor Noas, Mario Guerra, Yuliet Cruz, Ana Gloria Buduén, Armando Miguel Gómez, Camila Arteche, Ailín de la Caridad Rodríguez, y la actuación especial del estadounidense Ron Perlman; el filme logra que el espectador se identifique con los personajes.

