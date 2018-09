Fiesta de la magia en Camagüey

Espectáculos de magia y clown tendrán lugar este fin de semana en la ciudad de Camagüey, de la mano del mago Cintra, el dúo los Guevara y artistas del Teatro Cubano de la Magia.

Enigma, dúo de magia y telepatía, abrirá las presentaciones en la sala Abracadabra, ubicadas en la plaza Joaquín de Agüero, y en la noche dicho centro recibirá el espectáculo Destellos de ilusiones, con magos, payasos y otros artistas escénicos.

El mago Cintra se presentará mañana domingo, en la librería Antonio Suárez, de la populosa calle Maceo, día en el que el dúo los Guevara llegará hasta el Lago de los Sueños, en el reparto Julio Antonio Mella.

Raidikel Solano, relacionista pública de la compañía Teatro Cubano de la Magia, agregó que los Guevara se presentarán también el 16 de septiembre en la librería Ateneo, de la urbe agramontina.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.