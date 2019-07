Fiesta del Fuego estará dedicada a Belice en el 2020

Santiago de Cuba. – Con la tradicional Quema del Diablo y el anuncio de dedicar el próximo Festival del Caribe a la cultura de Belice, concluyó este martes en Santiago de Cuba la XXXIX la Fiesta del Fuego.

Desde el pasado 3 de julio la capital santiaguera acogió a más de 500 representantes de una veintena de naciones, en el mayor evento de las artes de la región y único que muestra lo más autentico de las culturas populares y tradicionales de las naciones caribeñas.

En conferencia de prensa la Encargada de Negocios de la embajada de Belice en Cuba, Shantar Marín González, transmitió al Comité Organizador el agradecimiento de su gobierno por consagrar a la cultura de su país la edición 40 ininterrumpida de la Fiesta del Fuego.

Agregó que harán un esfuerzo por cumplir los propósitos del festival del 2020 y exhibir lo más autentico del arte beliceño.

