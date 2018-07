Fiesta del Aliñao en Granma

Gran expectativa tiene entre la población de Granma la realización el próximo viernes, sábado y domingo de la Fiesta del Aliñao en esa provincia, por iniciativa del cantante Raúl Torres, nacido en el poblado rural de Julia en Bayamo.

El cantautor está en la capital de Granma con parte de su equipo de trabajo, para garantizar el buen desarrollo del evento, que disfrutarán granmenses en Bayamo, y sus poblados rurales de Julia y Mabay, en Manzanillo.

Agrupaciones y solistas acompañan a Raúl Torres en su Fiesta del Aliñao, en la que impartirá una conferencia sobra la trova en Cuba, y departirá con los seguidores de su obra en Granma, tierra en la que vio la luz.

Raúl Torres agradece el apoyo del Ministerio de Cultura y de las autoridades de Granma para concretar ese proyecto, dedicado esta vez al Premio Nacional de Música Wilfredo Pachi Naranjo, y a la Disquera Colibrí, por sus 15 años.

