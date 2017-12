Fiesta cubana de las letras llega en 2018

La Habana, Cuba. – Dedicada al Doctor Eusebio Leal Spengler y teniendo como país invitado de honor a la República Popular China, la Feria Internacional del Libro de La Habana tendrá lugar del 1 al 11 de febrero, y se extenderá, posteriormente, al resto de las provincias del país.

La más grande fiesta de las letras que cada año se celebra en Cuba contará con la participación de 133 expositores, procedentes de varios países.

Esta edición concluirá el 13 de mayo en Santiago de Cuba, y el evento cerrará con la cuarta edición del libro Cien Horas con Fidel, de Ignacio Ramonet, que incluye nuevos aportes.

La feria mantiene su sede principal en la fortaleza San Carlos de La Cabaña, y contará con 22 subsedes fuera de esta, y entre las actividades previstas sobresalen conversatorios e intercambios de experiencias entre escritores chinos, profesionales y lectores cubanos.

