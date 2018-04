Festival Piña Colada mueve a los jóvenes de Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – El Festival de Música Piña Colada se inició anoche en la plaza Máximo Gómez, de Ciego de Ávila, con las actuaciones de Rumbávila, Arnaldo y su Talismán, Toques del Rio y el Conjunto XX Aniversario.

Virgilio Menéndez Moro, director provincial de Cultura, precisó que la décimo quinta edición tiene áreas en varios puntos de la ciudad hasta el próximo domingo y presentaciones en las comunidades rurales de Júcaro y Falla, afectadas por el huracán Irma.

Entre las agrupaciones invitadas están también Akademia, Cuba Libre, Aroma, Mezcla, William Vivanco, Alain Pérez y su grupo, David Blanco, Moncada, Luna Manzanares, Raúl Torres y el dúo Buena Fe, acompañados de unidades locales.

Con el lema Música y Juventud, el Festival Piña Colada es un regalo para los jóvenes de Ciego de Ávila que agradecen a Arnaldo Rodríguez por llevar cada año a su provincia a prestigiosos artistas nacionales.

